Vandaal steekt vijs in achterband van geparkeerd voertuig Mathias Mariën

01 februari 2020

11u17 0 De Panne De politie Westkust is een onderzoek gestart naar een geval van opzettelijke beschadiging van een voertuig.

De eigenaar van een Volkswagen Polo merkte vrijdagmiddag op dat een vandaal een vijs in zijn linker achterband had gestoken. De wagen stond geparkeerd in de Keesjesdreef in De Panne. Van de dader(s) is vooralsnog geen spoor.