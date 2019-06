Vandaal gooit raam in met flesje parfum Jelle Houwen

22 juni 2019

In de Duinkerkelaan in De Panne heeft een vandaal vrijdagavond een etalageraam van een winkel ingegooid. Een getuige kon zien hoe een wagen met Franse nummerplaat traag voorbijreed en een flesje parfum door het raam gooide. Daardoor ontstond een gat in het venster. De getuige belde meteen de politie maar de daders konden niet meer gevonden worden. Er werd een pv opgesteld.