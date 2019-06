Vandaag en morgen parkeerverbod in Visserslaan door tv-opnames GUS

20 juni 2019

11u08 0 De Panne De ploeg van de Eén-serie Beau Séjour ziet het grootst. Het heeft 40 parkeerplaatsen voor zijn cast en crew nodig in een deel van de Vissers- en Dumontlaan. Vandaag en morgen zijn er opnames bij een modernistisch appartementsgebouw in de Visserslaan 14.

Het tweede seizoen van Beau Séjour zal vanaf 2021 te zien zijn op Eén. Het speelt zich af in Zeebrugge met Gene Bervoets in de hoofdrol. De cast bestaat vooral uit West-Vlaamse acteurs zoals Sam Louwyck en Lize Feryn. “De makers van de serie vroegen een parkeerverbod voor een 40-tal plaatsen in de Visserslaan tussen de Zeelaan en de Dumontlaan en in de Dumontlaan van huisnummer 2 tot 26. Vandaag en morgen mag je daar niet parkeren”, zegt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). Het was Philippe Delacauw die ervoor heeft gezorgd dat de crew De Panne uitkoos voor een aantal opnames. “De ploeg zocht een authentiek gebouw voor opnames en vond dat niet meteen in Zeebrugge”, doet Philippe het verhaal. “Als architect doe ik af en toe werken in de Dumontwijk. Met het team van Beau Séjour ging ik op verkenning door die wijk met zijn kenmerkende villa’s uit de belle epoque. Uiteindelijk kozen ze voor een modernistisch gebouw uit de jaren 1930 van architect Louis Legein. We zijn daar net renovatiewerken aan het uitvoeren op het gelijkvloers dus de eigenaar is er nu toch niet. Ideaal dus om nu die opnames te laten plaatsvinden. Er zou onder meer een scene ingeblikt worden waarbij een meisje probeert te ontsnappen. Er zijn zowel binnen- als buitenopnames. Een mooie promotie voor De Panne.”