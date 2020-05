Vanaf 25 mei hinder verwacht op E40 door wegenwerken net voorbij Franse grens Bart Boterman

08 mei 2020

10u42 0 De Panne Vanaf maandag 25 mei tot vrijdag 29 mei wordt hinder verwacht op de E40 in De Panne en mogelijk ook Veurne, in de richting van Calais. Vanaf Frans grondgebied worden immers wegenwerken aan de autosnelweg uitgevoerd.

Volgens Agentschap Wegen en Verkeer zal het verkeer richting Frankrijk al op Belgisch grondgebied op de andere rijrichting gebracht worden, door middel van een doorsteek. Zowel het verkeer richting Frankrijk als richting Jabbeke zal zich dus over één rijstrook moeten begeven. Het zou voor filevorming kunnen zorgen in De Panne en mogelijk zelfs Veurne. Als de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien, wordt dus op 25 mei gestart. De werken zouden vijf dagen in beslag nemen.