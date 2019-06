Vanaf 1 juli 1 uur gratis parkeren in De Panne maar betaalzone is wel uitgebreid naar Dynastielaan GUS

28 juni 2019

16u42 0 De Panne Het nieuwe parkeerbeleid in De Panne start op 1 juli. Voordelen zijn dat je overal één uur gratis kan parkeren en dat je maar tot 18 uur hoeft te betalen. Nadeel is dat de gemeente de betaalzone heeft uitgebreid naar de Dynastielaan.

Vanaf maandag is De Panne ingedeeld in een oranje zone namelijk de Zeelaan en enkele zijstraten en in een groene zone in de Dynastielaan, Duinkerkelaan, Nieuwpoortlaan en een paar zijstraten. In beide zones mag je per dag één uur gratis parkeren. Daarna heb je vier keuzes. Je betaalt anderhalve euro per uur, vier euro voor vier uur, zeven euro per dag en een veelvoud van zeven voor meerdere dagen. Tijdens de zomerperiode, die loopt van juni tot eind september, betaal je van 10 tot 18 uur. De overige maanden hoef je enkel in de weekends, op feestdagen en tijdens de schoolvakanties te betalen. Met een mindervalidenkaart parkeer je overal gratis. In de oranje zone is dat beperkt tot twee uur. “Als je even een snelle boodschap wilt doen en je wilt het uur gratis parkeren opsparen voor later op de dag dan kan je ook kiezen voor 20 minuten parkeren aan een halve euro. We noemen dat ‘shop & stay’ en vinden dat een beter alternatief voor de ‘shop & go’ die een aantal gemeenten hebben ingevoerd”, licht schepen van Parkeerbeleid Stéphane Buyens (ACT!E) toe. “En we denken ook aan het milieu. Betaal je nu met munten, de bankkaart, sms of de app, je hoeft geen ticket meer af te drukken. Door de nummerplaatherkenning hoeft dat niet meer. Trouwens we kozen voor de nieuwste toestellen op zonne-energie die ook gepersonaliseerde nummerplaten herkennen. Met ons nieuwe parkeerbeleid willen we de handel een boost geven.” Alle inwoners van De Panne, Veurne, Koksijde en Nieuwpoort krijgen een infofolder over de nieuwe manier van parkeren in De Panne.