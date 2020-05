Vals geld in omloop in De Panne: politie vraagt om alert te zijn Bart Boterman

06 mei 2020

09u41 5 De Panne De politie vraagt handelaars en inwoners om alert te zijn voor vals geld. In een supermarkt in De Panne betaalde namelijk onlangs iemand met valse biljetten van twintige euro.

Volgens woordvoerster Ine Deburchgraeve van politie Westkust bieden bepaalde malafide websites vals geld aan onder het mom van ‘oefenbiljetten’ en dat aan spotprijzen. “Het gebruik hiervan is uiteraard strafbaar. Ook in Frankrijk probeert men veelvuldig met dergelijke biljetten te betalen, elders in West-Vlaanderen doken ook reeds gevallen op”, zegt Deburchgraeve.

Wie valse briefjes naast echte briefjes legt ziet het verschil, maar niet iedereen is altijd even alert of oplettend.