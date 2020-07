Vakantiegangers opgelicht: vakantieverblijf in De Panne blijkt fictief Bart Boterman

21 juli 2020

12u07 2 De Panne Enkele vakantiegangers uit Ans in de provincie Luik, die een vakantieverblijf hadden geboekt in De Panne, blijken opgelicht.

Ze waren ingegaan op een advertentie op de website 2dehands.be. Daar werd een vakantieverblijf in de Hendrik Consciencelaan in De Panne te huur aangeboden. De vakantiegangers betaalden een voorschot. Bij aankomst in de Hendrik Consciencelaan in De Panne bleek het gebouw weliswaar te bestaan, maar het werd helemaal niet verhuurd. De eigenaars wisten van niets en een oplichter gebruikte de foto’s en gegevens van het pand. De politie is een onderzoek gestart.