UPDATE - Vermist knuffelkonijn is net terecht. Driejarige Elodie verloor gisteren haar lievelingsknuffel in Plopsaland De Panne. Gudrun Steen

14 september 2020

‘Gisteren verloor onze dochter Elodie (3) haar lievelingsknuffel in Plopsaland De Panne. Dat is voor haar een groot drama. Daarom willen we alles proberen om die terug te vinden’. Dat is de oproep waarmee Sylvie Van Loon (34) uit Aalter hoopt haar kindje te troosten. Een uur nadat haar boodschap op hln.be verscheen, was de knuffel al terecht.

Sylvie en haar dochtertje Elodie waren zondag een dagje in Plopsaland. “Konijntje moest uiteraard mee”, doet de mama het verhaal. “De laatste keer dat we de lievelingsknuffel opmerkten was in de luchtballonnetjes. Ik weet nog goed dat ze het konijntje met veel plezier in de lucht hield. Het was echter pas in de wagen dat we vaststelden dat het dier niet mee aan boord was. Uiteraard vloeiden er traantjes. Zeker wanneer het bedtijd was. Elodie heeft dat knuffeltje gekregen van haar tante bij haar geboorte. Twee handen op één buik zijn het. Overal gaat konijntje mee. Het is de eerste keer dat het echter vermist is. We weten dat het ontzettend moeilijk zal zijn maar we hopen dat een bezoeker of een medewerker het konijntje heeft bewaard. Ik had vroeger nog een reserveknuffel gekocht. Ik dacht ‘Die komt nog wel eens van pas’. Elodie moet er echter niets van weten en wil enkel maar haar versleten konijntje terug.”

Bij de persdienst van Plopsaland laten ze weten dat ze het knuffeltje helaas niet gevonden hebben. Vandaag en morgen is het pretpark dicht. Pas woensdag gaat het opnieuw open. Maar ondertussen is de knuffel wel terecht. Een uurtje nadat de oproep op hln.be stond, kregen we telefoon van Plopsaland. “Iemand van de dienst Operations zag de oproep bij jullie en belde ons op met de melding dat hij het konijntje had gevonden”, reageert de persmedewerker. Eind goed, al goed.