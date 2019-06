Uitgeputte zwemmer klampt zich vast aan meetpaal 300 meter in zee, maar vindt toch de kracht om terug te zwemmen Bart Boterman

24 juni 2019

14u05 7 De Panne De hulpdiensten zijn zondag rond 17 uur massaal uitgerukt voor een drenkeling voor de kust van De Panne, zo’n 300 meter in zee. De man zwom in een onbewaakte zone, raakte uitgeput en klampte zich vast aan een meetpaal.

Getuigen op het strand ter hoogte van het Vissersdorp, tussen Frankrijk en centrum De Panne, zagen hoe de man om hulp zwaaide en belden de hulpdiensten. “De zwemmer was uitgeput en had zich mispakt aan de stroming. Het was op dat moment hoogwater”, zegt hoofdredder Vincent Geerardyn van De Panne. De procedure drenkeling werd ingezet, waarop de brandweer, de NH90-reddingshelikopter en de strandredders met een zodiac zich ter plaatse begaven. Ook de politie en een ziekenwagen vertrokken naar het Vissersdorp bij de Schuilhavenlaan. “Na drie minuten waren we met ons bootje aanwezig bij de meetpaal in kwestie. De drenkeling was er niet meer aanwezig. Hij bleek erin geslaagd om toch op eigen houtje terug te zwemmen. De man stond net opnieuw op het strand”, aldus Geerardyn. Eind goed, al goed dus.

“Maar dit bewijst nogmaals hoe gevaarlijk het is om buiten de bewaakte zone te zwemmen. Dat is verboden! Bovendien moeten wij dan de bewaakte zone verlaten om iemand te gaan redden in een onbewaakte zone, en dat komt de veiligheid niet ten goede”, besluit Geerardyn. De zwemmer kwam er bovendien goedkoop vanaf, want de politie is de man niet meer gaan aanspreken.