Twintigers aangehouden voor inbraak in juwelierszaak Bart Boterman

24 januari 2020

16u05 4 De Panne De twee verdachten van een inbraak in de juwelierszaak in de Zeelaan in De Panne zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat bevestigt het parket van Veurne.

De twee mannen drongen woensdagavond rond 20.30 uur binnen in de juwelierszaak van Eddy Pylyser (79) door het glas van het etalageraam te verbrijzelen. De buurvrouw betrapte hen en verwittigde de politie. Toen die aankwam, waren de daders net op de vlucht geslagen met de buit ter waarde van enkele duizenden euro’s. Een van de twee daders had zich echter gesneden aan het glas en liet een bloedspoor achter. De politie kende daarom weinig moeite om het duo te vinden. Ze werden teruggevonden in een appartement in de buurt, samen met nog twee anderen en de buit.

De twee daders zijn volgens het parket een Libiër (23) en een Tunesiër (26) zonder geldige verblijfsdocumenten. Ze zijn vrijdag aangehouden door de onderzoeksrechter. Dinsdag zullen ze voor de raadkamer verschijnen. De twee anderen die werden aangetroffen in het appartement, ook mannen zonder geldige verblijfsdocumenten, zijn ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken.