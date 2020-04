Tweedeverblijvers starten juridische procedure tegen De Panne, Koksijde en Knokke-Heist: “We spijzen als enigen de gemeentekas, maar zijn niet welkom” Bart Boterman

07 april 2020

12u07 4 De Panne Een vijftigtal mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist, De Panne en Koksijde starten een juridische procedure tegen de drie gemeentebesturen, sinds ze daar niet meer heen mogen door de federale maatregelen. “In die gemeenten betalen inwoners geen gemeentebelasting, terwijl tweedeverblijvers wél belast worden. Zij die niet welkom zijn, spijzen dus als enige de gemeentekas. Dit kan niet", laat hun advocaat Bart Engelen uit Mechelen weten. De gemeentebesturen reageren verbolgen. “Dit is niet het moment.”

Waarom precies de gemeenten Knokke-Heist, De Panne en Koksijde? “De inwoners van die gemeenten hoeven er namelijk geen gemeentebelasting te betalen, maar op tweede verblijven wordt wel taks geheven. Het gaat respectievelijk om 760, 1.168 en 757 euro per jaar voor het hebben van een tweede verblijf. Dat is echter in strijd met het gelijkheidsbeginsel en de discriminatiewet, oordeelden zowel het hof van beroep als het hof van cassatie na eerdere individuele procedures van tweedeverblijvers. Toch weigeren de gemeenten pertinent hun reglementen aan te passen", zegt advocaat Bart Engelen, die inmiddels al vijftig cliënten onder de arm heeft.

Maatregelen zijn de druppel geweest

“Veel tweedeverblijvers betaalden de voorbije jaren, ondanks de rechtspraak, toch hun tweede verblijfstaks in De Panne, Koksijde en Knokke-Heist, omdat de kosten voor een procedure veel hoger oplopen dan de taks. Dat ze sinds de coronamaatregelen echter niet meer naar hun tweede verblijf mogen gaan, is voor hen de druppel. De mensen die zich er niet mogen tonen, spijzen namelijk als enige de gemeentekas. Dit is de omgekeerde wereld”, gaat meester Engelen, specialist in fiscaal recht en gemeentebelastingen, verder. Concreet zullen de tweedeverblijvers hun aanslagbrief aanvechten bij de schepencolleges van de kustgemeenten. Wordt hun verzoek afgewezen, zal de advocaat een procedure aanspannen bij de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. De zaken kunnen nog de stadia van het hof van beroep en Cassatie doorlopen.

“De kans dat wij dit geschil winnen, is groot. In het verleden oordeelden het hof van beroep en het hof van Cassatie al in het voordeel van tweedeverblijvers op basis van discriminatie en schending van het gelijkheidsbeginsel. De motiveringen van de gemeentebesturen waren ongegrond verklaard”, aldus Bart Engelen. Hij voegt nog toe dat tweedeverblijvers perfect de maatregelen van social distancing kunnen respecteren tijdens hun aanwezigheid in de kustgemeenten en het recht op eigendom in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat beschreven.

De Panne alvast niet opgetogen

De gemeentebesturen zijn alvast niet opgetogen met de juridische stappen. Het gemeentebestuur van De Panne heeft intussen gereageerd met een open brief. “We betreuren dit ongepaste juridische manoeuvre in volle coronacrisis ten sterkste. Ons lokaal bestuur heeft meer dan de handen vol met het ondersteunen van de zorgsector, het nemen van maatregelen om onze lokale handelaars te steunen en de reorganisatie van onze dienstverlening voor onze bewoners. De genotsderving van de tweedeverblijvers is voor ons momenteel van ondergeschikt belang”, laat het gemeentebestuur van De Panne weten.

Moddergooien

“We onderstrepen dat slechts een zeer kleine minderheid van de tweedeverblijvers klaagt over het verbod om naar de kust te komen. Het absolute merendeel van de tweedeverblijvers respecteert en ondersteunt de genomen maatregelen. We willen hen dan ook bijzonder danken voor het begrip en het volgehouden geduld. Door met modder naar elkaar te gooien zal het coronavirus niet sneller uit De Panne verdwijnen, integendeel”, aldus het gemeentebestuur van De Panne. De kustgemeenten vrezen ook dat hun ziekenhuiscapaciteit onder druk komt te staan als alle eigenaars van een tweede verblijf tijdens de coronacrisis naar de kust afzakken.