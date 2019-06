Tweede editie van De Panne 4 Cars op 14 en 15 september is grootser en ruimer dan ooit Twee dagen genieten van en in Defenders en oldtimers GUS

10 juni 2019

14u26 13 De Panne Er zijn al een honderdtal deelnemers ingeschreven voor het event De Panne 4 Cars op 14 en 15 september. Land Rover Defenders en oldtimers verzamelen dan op en bij de Zeedijk in De Panne. De organisatoren trekken volop de kaart van de beleving. Zelfs tieners mogen achter het stuur van een Defender.

Land Rover lanceerde zijn Defender 70 jaar geleden en bouwde een reputatie op als onverwoestbare en veelzijdige terreinwagen. Klaas Van Laeren uit Adinkerke en Xavier Molenaar uit Aalter zijn zelf liefhebbers van het merk en lanceerden vorig jaar De Panne 4 Cars. Rik Vandecasteele en Filip Dequeecker uit De Panne, Ronald Casteleyn uit Koksijde en Bernard Daenens uit Oostduinkerke vervolledigen het organisatieteam. “Op de eerste editie vorig jaar verwelkomden we 95 oldtimers en 45 Defenders. Dit jaar streven we naar 200 wagens in totaal”, blikt Klaas vooruit. “Het valt net samen met het Weekend van de Tweede Verblijvers. Vandaar dat we er dit jaar twee dagen van maken. We hopen zo ook op een grotere respons voor onze hotels en horeca.” De gemeente De Panne investeert 25.000 euro in het evenement. “De Panne 4 Cars is een meerwaarde op de toeristische kalender”, vindt schepen Cindy Verbrugge. “Het trekt een specifieke doelgroep aan en bekoort een ruim publiek”

Zelf rijden

“Het accent ligt op de beleving”, pikt Xavier Molenaar in. “Voor de allerjongste piloten leggen we een 4X4-parcours aan dat ze met een elektrische Defender mogen oprijden. Jongeren tussen 11 en 17 jaar mogen zelf achter het stuur van een Land Rover plaatsnemen. Uiteraard gaat een begeleider mee in de wagen maar de tieners mogen de terreinwagen wel zelf besturen. Vooraf inschrijven is nodig en kan via landroverexperience.be. Tot slot kunnen alle bezoekers een ritje maken op de SandTrack met een achttal hindernissen. Naast de Defenders verwelkomen we ook de oldtimers. Eén van de blikvangers is de Bugatti EB 110 die zijn 30ste verjaardag in De Panne zal vieren. Op en bij de Zeedijk bouwen we een heus dorp. Op 14 september verwennen we de deelnemers met een luxe-ontbijt gevolgd door een route langs de mooiste plekjes in onze regio. Zondag kan je alle bolides de hele dag bewonderen.”

Er worden maximum 250 wagens toegelaten. Een all-in pakket voor twee personen kost 495 euro. Voor de bezoekers is de toegang gratis. Inschrijven kan vanaf nu via info@dp4c.be of via www.dp4c.be.