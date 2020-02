Twee vluchtelingen ontdekt in vrachtwagen met steenkool in Adinkerke: collega-truckchauffeur zag handen uit zeilen komen Bart Boterman

12 februari 2020

12u11 3 De Panne Op een parking aan de Dijk in Adinkerke zijn dinsdag rond 17.15 uur twee transmigranten ontdekt in een vrachtwagen geladen met steenkool. De chauffeur was onderweg naar Calais en had zich geparkeerd aan de truckstop om uit te rusten. Het was een collega-truckchauffeur die plots twee handen tevoorschijn zag komen uit de zeilen van de oplegger.

De politie werd verwittigd en trof twee verstekelingen aan bovenop de bakken met steenkool. De twee hadden geen identiteitsdocumenten bij en waren illegaal in het land. Het gaat vermoedelijk om Afghanen. Van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kregen ze intussen het bevel om het land te verlaten, laat de politie Westkust weten. Waar ze in de vrachtwagen zijn gekropen, is niet geheel duidelijk. Op de parkings aan de Dijk in Adinkerke worden wel vaker vluchtelingen aangetroffen. Ze proberen er in vrachtwagens te kruipen richting het Verenigd Koninkrijk of worden net ontdekt wanneer een vrachtwagen een tussenstop houdt.