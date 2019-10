Twee vluchtelingen ontdekt in vrachtwagen, eentje vlucht door gat in zeil te snijden Bart Boterman

30 oktober 2019

De Panne In Adinkerke zijn dinsdagnamiddag twee vluchtelingen betrapt in de trailer van een vrachtwagen. Eentje kon ontsnappen, de andere werd opgepakt en overgebracht naar het Centrum voor Illegalen in Brugge.

Het was rond 14.30 uur toen de politie opgebeld werd door een Poolse vrachtwagenchauffeur. De man was vanuit Duitsland onderweg naar Calais en had halt gehouden op de parking aan de E17 in Kruibeke. Iets voor afrit Adinkerke op de E40 hoorde hij stemmen in zijn laadruimte, waarop hij besloot de afrit te nemen. De politie was vrij snel ter plaatse, maar intussen had een van de twee vluchtelingen de benen genomen. Hij maakte van binnenuit een gat in het zeil van de oplegger. Een andere verstekeling, een 18-jarige uit Irak, bleef zitten en werd gearresteerd. Na een beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken bevindt hij zich in het Centrum voor Illegalen in Brugge. De andere werd niet meer aangetroffen.