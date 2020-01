Twee vermoedelijke mensensmokkelaars aangehouden voor gekapseisd bootje met 14 vluchtelingen in De Panne Bart Boterman

22 januari 2020

18u21 4 De Panne Twee Afghanen zijn aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter op verdenking van mensensmokkel, naar aanleiding van het gekapseisde bootje met transmigranten in De Panne op dinsdagochtend. Ze werden toevallig opgemerkt door een politiepatrouille, dezelfde nacht. Er zijn sterke aanwijzingen voor hun betrokkenheid.

“In de nacht van maandag op dinsdag merkte de patrouille van de politiezone Westkust een voertuig met Franse nummerplaat op, waarbij tot controle werd overgegaan. In het voertuig zaten twee Afghanen, die niet onmiddellijk een reden hadden om in het holst van de nacht in de regio van De Panne rond te rijden. Ze werden gearresteerd en in verband gebracht met de vluchtelingen die in De Panne werden aangetroffen”, zegt procureur Frank Demeester van het parket van Brugge.

Link met smokkelorganisatie

“Uit de verhoren van de beide verdachten en de vluchtelingen, die zijn uitgevoerd door de het team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie, de politiezone Westkust en de Scheepvaartpolitie, is gebleken dat er aanwijzingen zijn dat de Afghanen uit het voertuig linken hebben met de smokkelorganisatie. Het Frans voertuig werd in beslag genomen. Intussen zijn de twee mannen aangehouden door de onderzoeksrechter", aldus de procureur.

Zoekactie gestopt

In totaal zouden veertien personen zouden de oversteek hebben willen maken met het bootje. Daarvan zijn uiteindelijk zes personen aangetroffen door de politie, namelijk een Afghaan en vijf Iraniërs. De zoekactie naar de acht anderen onder wie twee jonge meisjes werd gisteren rond 13 uur gestaakt. Ze zijn vermoedelijk opnieuw naar de kampen in Noord-Frankrijk getrokken. Volgens de verklaringen van de transmigranten was iedereen veilig aan land geraakt.