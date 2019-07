Twee uitkijkpunten op strand en Houtsaegerduinen in de steigers GUS

04 juli 2019

11u36 0 De Panne Als de procedure volgens plan verloopt dan is De Panne tegen de zomer van 2021 twee uitkijkpunten rijker. Er komt een toren op het strand en een platform op het einde van de Marktlaan bij de Houtsaegerduinen.

Beide projecten passen in het project Horizon 2025 van de provincie en Westtoer. Bedoeling is dat er een netwerk van uitkijkpunten uitgebouwd wordt. “Op het strand op het einde van het betonnen pad richting Frankrijk komt er een toren die verbonden zal worden met de wandeldijk”, legt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) uit. “De Maritieme Dienst Kust (MDK) kan daar zijn weerstation in integreren. Het diende daarvoor eerder een bouwaanvraag in maar die werd niet goedgekeurd. In de uitkijktoren zal dat wel kunnen. De realisatie van de toren kost 300.000 euro maar we krijgen 225.000 euro subsidie. De zogenaamde ‘vista’ in de Houtsaegerduinen hebben we ook in het project Horizon 2025 gestopt om betere architecten te kunnen bereiken maar daarvoor krijgen we geen subsidie. Dat project kost 63.000 euro. Daar bouwen we niet in de hoogte maar denken we aan een verbinding tussen de Marktlaan en de duinen. Dat kan het vertrekpunt worden van wandelingen maar ook een ontmoetingspunt voor de buurt. Het planningsproces zal zeker een jaar in beslag nemen. Mochten beide projecten tegen de zomer van 2021 klaar zijn, dan ben ik tevreden.”