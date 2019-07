Twee maanden cel voor drie verboden wapens in auto Jelle Houwen

04 juli 2019

Een 40-jarige man uit het Noorden van Frankrijk heeft twee maanden cel en 1.200 euro boete gekregen nadat hij bij een verkeerscontrole in De Panne vorig jaar betrapt werd me t3 verboden wapens in zijn wagen. S.D. had bij een controle een vouwmes naast hem in zijn wagen liggen. De politie controleerde daarop zijn wagen extra en trof ook nog eens een matrak en pepperspray aan. De had dat naar eigen zeggen bij ‘voor noodsituaties’. S.D. daagde niet op voor zijn proces en kreeg een effectieve celstraf.