Twee keer winkeldieven in Okay, evenveel keer betrapt Bart Boterman

22 september 2020

17u48 0 De Panne De politie heeft maandagnamiddag twee keer naar de Okay in De Panne moeten uitrukken voor winkeldieven.

Rond 13.35 uur kwam er een oproep dat een vrouw drie make-upartikelen uit de verpakking had gehaald en in haar kinderwagen had verborgen om zo bij de kassa te passeren. De diefstal werd opgemerkt. Het bleek te gaan om een 23-jarige vrouw uit De Panne.

Rond 14.40 uur werd dan weer een 25-jarige man uit het Henegouwse Châtelet betrapt op diefstal. De man had een pakje gehakt weggestopt in zijn broek. Hij probeerde de kassa te passeren met een lege winkelkar en verklaarde aan de kassierster dat hij niet had gevonden wat hij zocht. Toch werd de man betrapt.

Telkens stelde de politie een pv op en moesten de dieven de gestolen goederen alsnog betalen.