Twee hangbuikvarkens gevonden in gracht naast E40: dierenarts zoekt eigenaars of nieuw baasje Bart Boterman

08 september 2020

12u19 5 De Panne In een gracht naast de E40 in Adinkerke zijn twee hangbuikvarkens aangetroffen. De brandweer, politie en een dierenarts werden opgeroepen om de dieren te vangen, omdat de kans bestond dat ze op de snelweg zouden lopen. “We hebben de varkens gevangen met een verdovingspijl”, zegt Yves Scheirlynck van dierenartsenpraktijk Lovaart in Veurne. Hij gaat nu op zoek naar de eigenaars of naar een nieuw baasje.

De vondst gebeurde zondagavond in een gracht in de Ringslotstraat, vlak bij de E40. De dieren werden eerst opgevangen in een naburige hoeve en verblijven momenteel bij dierenarts Yves Scheirlynck, in een paardenstal. “De eigenaars zijn nog steeds niet gevonden, ondanks een ruim verspreid bericht op Facebook. Ik weet niet of zij ooit nog zullen opdagen. Mogelijk zijn de varkens gedumpt, maar dat zullen we nooit met zekerheid weten. De twee dieren zijn bovendien niet gechipt”, zegt Yves.

Adopteren

“Ik ben momenteel op zoek naar iemand die de dieren wil adopteren. Zelf kan ik er niet blijven voor zorgen. Als er op termijn niemand de varkens wil of kan adopteren, zullen we ze moeten laten euthanaseren. Dat zou natuurlijk heel jammer zijn”, aldus Yves Scheirlynck.

Wie interesse heeft om twee hangbuikvarkens op te vangen, mag Yves bellen op het nummer 0476/49.30.57. “Het brengt wel veel verantwoordelijkheid met zich mee. De dieren moeten genoeg plaats hebben, eten ongelofelijk veel en woelen het land volledig om.”