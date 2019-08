Twee Fransen gearresteerd na reeks fietsdiefstallen aan station en Plopsaland Bart Boterman

26 augustus 2019

16u08 6 De Panne De politie Westkust (Koksijde, De Panne, Nieuwpoort) heeft twee Franse dieven opgepakt die vermoedelijk verantwoordelijk zijn voor een hele reeks fietsdiefstallen in Adinkerke, zowel aan het station als bij Plopsaland. De twee werden opgepakt en na onderzoek bleek dat ze tal van gestolen fietsen doorverkochten via het internet.

“Sinds begin juni van dit jaar gebeurden er 76 fietsdiefstallen in onze politiezone. Tijdens het drukke seizoen is dat jammerlijk geen uitzondering aan de kust, maar na een analyse bleek dat een deel van de feiten zich vooral afspeelde in de omgeving van Plopsaland en het station van Adinkerke”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van de politie Westkust. Na een feit begin augustus kwamen twee mannelijke Franse onderdanen in beeld. “Er werd contact gelegd met de Franse politie en onder leiding van het parket van Veurne zijn diverse acties gehouden”, aldus de woordvoerster.

Dat resulteerde op 21 augustus in de interceptie en arrestatie van twee mannen. “Dankzij een attente patrouille en bijstand van het Snelle Respons Team. Tijdens de fouille had één van hen een kniptang bij”, aldus Deburchgraeve. Het gaat om de 24-jarige B.H. en 20-jarige A.R. “Het duo komt in aanmerking voor een resem van feiten. Ze boden de gestolen fietsen onder andere via het internet te koop aan. Camerabewaking, doorgedreven speurwerk en de nauwe samenwerking met de Franse politie en parket zorgden voor dit bewonderenswaardige resultaat”, besluit ze.