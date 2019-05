Twaalf bewoners geëvacueerd na gaslek in appartement Jelle Houwen

25 mei 2019

Een appartementsgebouw in de Halmenstraat in De Panne moest vrijdagnacht ontruimd worden vanwege een gaslek. Die ontstond rond 23.20 uur toen enkele bewoners een gasgeur ontdekten. De brandweer en politie kwamen ter plaatse en lieten iedereen in het gebouw evacueren. Twaalf bewoners moesten daardoor tijdelijk hun flat verlaten en kregen opvang in een restaurant op de Zeedijk. De brandweer nam ook de gasgeur waar maar het was lange tijd onduidelijk waar die vandaan kwam. Uiteindelijk werd op de zesde verdieping een lek gevonden in een oude leiding. Dat werd afgesloten. De bewoners konden na twee uren terugkeren naar hun flat.