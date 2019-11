Tuincentrum Tropiflora krijgt 24.000 euro boete nadat werknemer dodelijke val maakt van ladder Siebe De Voogt

22 november 2019

12u16 0 De Panne Tuincentrum Tropiflora uit Adinkerke heeft 24.000 euro boete, waarvan 6.000 effectief, gekregen voor een dodelijk arbeidsongeval dat vorig jaar plaatsvond. Een 48-jarige werknemer viel van een vier meter hoge ladder en overleed vijf dagen later in het ziekenhuis.

Het slachtoffer, een 48-jarige Algerijn die sinds 2002 in België woont, was op 22 februari vorig jaar de ruiten van een serre aan het witten en kalken. Om de werken te kunnen uitvoeren stond de man op een vier meter hoge ladder. Rond 18 uur werd hij bewusteloos aangetroffen op de grond door een collega. De arbeider werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar vijf dagen later aan zijn verwondingen. “Aanvankelijk was onduidelijk of het slachtoffer stierf door de val of een medisch falen”, stelde de arbeidsauditeur in de Brugse rechtbank.

40.000 euro schadevergoeding

Een autopsie klaarde uit dat een schedeltrauma, veroorzaakt door een val, hem fataal werd. “Volgens ons gebeurde werken op hoogte in het bedrijf niet op een veilige manier. Er was geen analyse gedaan van de risico’s en bovendien stond de ladder niet stabiel. Hij had geen antislipvoeten en was ingehaakt op een dakgoot. Daar is het volgens ons misgelopen. Als de gevaren correct waren ingeschat, was het ongeval niet gebeurd.” Ook de burgerlijke partij was die mening toegedaan. Het slachtoffer trok na z’n aankomst in België in bij een weduwe uit de streek. De oudere vrouw nam tijdens de zitting emotioneel het woord. “Hij was mijn leven”, verwees ze naar haar overleden vriend. “Ik mis hem zo erg! Ik heb na zijn overlijden niemand meer over. Hij was m’n beste vriend, m’n minnaar, m’n broer, m’n alles. Niemand had zo’n relatie als ons.”

De rechter kende de dame vrijdagmorgen 40.000 euro schadevergoeding toe. Tropiflora had zelf om de vrijspraak gevraagd. “De ladder waarvan sprake is niet uitgegleden of omgevallen”, pleitten hun advocaten. “Het slachtoffer is er vanaf gevallen. Hoe dat komt, is niet duidelijk. Volgens een collega klaagde hij bijvoorbeeld ook soms over gevoelloze handen. Wij menen dat onze verantwoordelijkheid niet bewezen is. Een risicoanalyse had het ongeval niet kunnen voorkomen. Het slachtoffer had immers ervaring en kende de gevaren.”