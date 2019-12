Tuffen met een historische kersttram tussen De Panne en Koksijde GUS

18 december 2019

09u50 90 De Panne Een tip voor de komende kerstvakantie: maak een ritje met een historische kersttram tussen De Panne en Koksijde.

Dat is een initiatief van TTO Noordzee samen met De Lijn en de steun van de gemeentes De Panne en Koksijde. De kersttram is er één uit 1932 die feestelijk is versierd met honderden lampjes. Dat bijzondere voertuig zal zeven dagen vier keer per dag uitrijden tussen de oude tramstelplaats van De Panne en Koksijde-Bad. Dat is concreet nu zater- en zondag maar ook op 23, 27, 28, 29 en 30 december. Je kan om 15, 16, 17 en 18 uur vertrekken in De Panne samen met de Kerstman. In de stelplaats kan je genieten van winterse lekkernijen. Een ritje met de kersttram kost vier euro. Kinderen tot zes jaar mogen gratis mee. De stelplaats zelf is telkens open van 14 tot 18.30 uur. Er loopt een kleine tentoonstelling en je kan een aantal historische tramstellen bekijken. Info: www.ttonoordzeevzw.be.