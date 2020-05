Trio geklist na diefstal in supermarkt Bart Boterman

14 mei 2020

17u55 6 De Panne In een supermarkt in de Zeelaan in De Panne werden donderdag rond 15 uur drie mannen betrapt op diefstal.

Een van de drie mannen had immers enkele flesjes bier gestolen en was langs de kassa gepasseerd zonder ze aan te bieden. Het personeel lichtte de politie in, die het trio wat verderop kon onderscheppen. Het gaat om mannen van 35, 40 en 43 jaar uit De Panne. Een onder hen, de 35-jarige man, had de diefstal gepleegd en werd meegenomen naar het commissariaat voor verhoor. De twee anderen mochten beschikken.