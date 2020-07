Transmigrant ontdekt in vierkante bak achteraan tankwagen Bart Boterman

21 juli 2020

12u07 2 De Panne Op een parking langs de Dijk in Adinkerke is in de nacht van maandag op dinsdag een transmigrant ontdekt in een vierkante, metalen laadbak achteraan op een tankwagen.

De transmigrant, een Soedanees, had zich er verstopt in de hoop om in het Verenigd Koninkrijk te raken. Een getuige had hem echter bezig gezien en belde de politie. De man werd opgepakt en mocht uiteindelijk beschikken met een bevel om het land te verlaten.