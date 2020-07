Tot zeven jaar cel voor mensensmokkelaars in zaak gekapseisd bootje met 14 transmigranten Mathias Mariën

29 juli 2020

12u44 0 De Panne Twee Afghanen hebben zes en zeven jaar cel gekregen voor hun aandeel in het gekapseisd bootje voor de kust van De Panne. Daarbij ontsnapten 14 transmigranten ternauwernood aan de dood.

De weerzinwekkende feiten speelden zich in de nacht van 20 op 21 januari af. Rond 3 uur hield de politie in De Panne een verdachte Renault Mégane met Franse nummerplaat staande. Aan boord zaten twee Afghanen. Samiullah K. (26) en Asif K. (30) verklaarden aan de agenten goede vrienden te zijn. “We kennen elkaar uit Parijs en gaan voor 8 à 15 dagen op reis naar Duinkerke”, klonk het. “Ze hebben daar een mooie zee.” Op de vraag waarom ze in De Panne waren, moesten beide mannen het antwoord schuldig blijven.

Op het moment van de onderschepping kon de politie nog geen concrete feiten linken aan het duo. Dat veranderde toen rond 5 uur een doorweekte Afghaan aanbelde aan een appartementsgebouw langs de Dynastielaan in De Panne. “De man vertelde dat een bootje met mensen gezonken was”, vertelde procureur Frank Demeester in de Brugse rechtbank. “Hij sprak aanvankelijk van 40 opvarenden, maar dat bleken er uiteindelijk 14 te zijn.” Meteen werd voor de kust van De Panne een grote reddingsactie op poten gezet. Alle opvarenden, onder wie een moeder met twee jonge kinderen, bleken gelukkig veilig aan land te zijn geraakt. Vijf transmigranten konden door de politie nog van de bus richting Frankrijk worden geplukt. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de twee Afghanen verantwoordelijk waren voor de smokkel. Ze kregen woensdagochtend zes en zeven jaar cel en een boete van 112.000 euro.