Tot 15 keer een Okay beroofd, en een vriend en mindervalide man bestolen: mogelijk jaar cel Bart Boterman

16 september 2020

10u05 0 De Panne Het openbaar ministerie eist één jaar cel voor een winkeldief die dinsdag voor de strafrechter moest verschijnen op verdenking van een 15-tal winkeldiefstallen in De Panne. Hij viseerde vooral het filiaal van supermarktketen Okay in de Kerkstraat maar sloeg ook toe in de Carrefour en bestal tevens nog een kennis en een mindervalide man.

Een winkelbediende van Okay betrapte L.D. in september vorig jaar op diefstal. Er volgde een grondig onderzoek. Volgens het openbaar ministerie, zo bleek uit camerabeelden, waren vijftien winkeldiefstallen aan hem te linken. Telkens ging hij aan de haal met rookwaren, sterke drank en voedingswaren.

Supermarktketen Okay stelde zich geen burgerlijke partij maar een ander slachtoffer wel. Het gaat om een voormalige vriend van de beklaagde, die zo’n 280 euro schadevergoeding eiste. Hij werd door L.D. in zijn woning bestolen van zijn reservesleutels, bier en sigaretten. “Ik wil vooral dat hij uit mijn buurt blijft”, klonk het. Volgens het parket was er ook nog een mindervalide man die werd bestolen door de beklaagde. L.D. ontfutselde de bankkaart, wist de code te bemachtigen en ging geld afhalen in de bank.

De beklaagde bekende alles feiten tijdens een verhoor en bovendien zijn er genoeg bewijzen dankzij de camerabeelden. L.D. liet echter verstrek op het proces. De man heeft geen vast adres maar zou zich in een caravan in Nieuwpoort ophouden. Vonnis op 29 september.