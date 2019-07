Toneel Kink Kank Hoorn zette beste groepsprestatie neer GUS

09 juli 2019

06u46 0 De Panne De uitreiking van de Gouden Meeuw zit erop. Het team van toneelkring Kink Kank Hoorn van De Panne kreeg de onderscheiding van beste groepsprestatie. Het is de eerste keer dat de vereniging zo’n prijs wegkaapt.

Kink Kank Hoorn viel wel al eens in de prijzen met het Landjuweel maar de beste van de klas was het nog nooit. Opendoek is de koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel. Met de Gouden Meeuw beloont het theatergezelschappen die eruit springen. En Kink Kank Hoorn deed dat vorig jaar met zijn stuk ‘Familietrekjes’. Het levert hen de titel ‘beste groepsprestatie’ op. In het juryverslag lezen we dat het een productie was die de homogene groep aan een hoog tempo speelde. De acteerprestatie van Nick Durivault viel op. Het was een voorstelling die veel vroeg van de acteurs. Voorzitster Ingrid Hoste, Ellen Hoorne, Nick Durivault en Marc Vileyn ontvingen trots de oorkonde. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de nieuwe productie ‘De naakte feiten’ al gestart. Het resultaat kan je eind november zien.