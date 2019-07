Tijd voor de Dumontfeesten GUS

10 juli 2019

06u44 0 De Panne Zaterdag 13 juli is de Dumontwijk opnieuw het decor voor de Dumontfeesten. In de Bortierlaan kan je genieten van een resem straatacts.

Kinderen zullen hun weg vinden naar de Albert Dumontlaan, Konijneweg en de Zeekruisdoornweg. Grime, theater, een klei-atelier, volksspelen, zeepbellen en een touwenparcours zullen de kinderharten sneller doen slaan. Een feest zonder eten of drinken is geen echt feest. In de Visserslaan vinden de bezoekers zeker iets lekkers om hun honger te stillen. Tot slot is het muziek troef op het Koning Albertplein en op het kruispunt Dumontlaan-Visserslaan. Eén van de toppers is Belle Perez die om 20 uur optreedt. De jeugd zal genieten van de Knetter Kids Band. Elk jaar organiseert Toerisme De Panne zijn Dumontfeesten. De Dumontwijk is sinds 1995 beschermd als stadsgezicht. Het is een voorbeeld van de architectuur eind 19de en begin 20ste eeuw. De animatie start zaterdag vanaf 17 uur. De toegang is gratis. Hou rekening met verkeershinder in de Dumontwijk. Info: www.depanne.be.