Tienjarig jongetje speelt met lucifers en veroorzaakt brand(je) in Sint-Janskapel Bart Boterman

30 augustus 2019

16u21 2 De Panne In het Sint-Jansheem in de Noorddreef in De Panne is vrijdagmiddag brand uitgebroken door toedoen van een 10-jarig jongetje. Tijdens een familiebijeenkomst was hij aan het spelen met lucifers waardoor een kledingrek vuur vatte in een bergruimte. Er vielen geen gewonden en de schade is uiteindelijk klein.

De familie had de Sint-Janskapel de hele dag afgehuurd voor een bijeenkomst. Toen plots het brandalarm afging en de bezoekers een rookgeur opmerkten, werd de brandweer verwittigd. De pompiers hadden de brand vrijwel meteen onder controle. Er was vooral rookontwikkeling. “Er is gelukkig enkel rookschade in de opbergruimte. De andere zalen en ruimtes bleven gevrijwaard. Ik ben opgelucht dat onze ingrepen inzake brandveiligheid renderen en dat de brandweer snel heeft kunnen handelen”, zegt Stephan Houtman van vzw Ikaros, die de Sint-Janskapel beheert.

Volgens de politie Westkust werd de brand veroorzaakt door een jongetje van 10 jaar. Het kind was buiten het oog van zijn familie achteloos met lucifers gaan spelen en stichtte op die manier onopzettelijk brand. “Jammer dat dit is gebeurd, maar gelukkig vielen geen gewonden. De schade is vrij klein en de werking van het Sint-Jansheem kan blijven doorgaan. Een opluchting”, besluit Stephan Houtman.