Tiende weekend voor tweedeverblijvers lokt 2.000 mensen GUS

12 september 2019

15u06 1 De Panne Liefst 2.000 mensen schreven zich in voor het weekend van de tweedeverblijvers dit weekend in De Panne. Voor het eerst is er een receptie waar de tweedeverblijvers en de Pannenaren met elkaar verbroederen.

De Panne telt 7.500 tweede verblijvers. “Dat is een belangrijke doelgroep voor onze gemeente. Daarom dat we hen elk jaar uitnodigen om tijdens ‘hun’ weekend De Panne te ontdekken”, zegt toerismeschepen Cindy Verbrugge (N-VA). “Die mensen zijn in hun thuisstad of -gemeente ook ambassadeur voor De Panne. We laten hen voor het eerst kennismaken met de Pannenaren tijdens de receptie ‘Pier Kloeffe trakteert’ op zaterdagavond op het Marktplein.”

Met 2.000 inschrijvingen zijn alle activiteiten volgeboekt. En die evenementen zijn heel divers: van een billenkarzoektocht over een zeetochtje met de amfibieboot tot geocaching. En de dienst Lokale Economie doet mee door er een shoppingweekend aan te koppelen. De ingeschreven tweedeverblijvers krijgen bij de deelnemende handelaars korting of een gadget bij hun aankopen.