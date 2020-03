Tickets voor driedaagse champagnewandeling vanaf vandaag beschikbaar Gudrun Steen

02 maart 2020

09u33 0 De Panne De zevende editie van de Champagnewandeling in De Panne duurt voor het eerst drie dagen namelijk op 12, 13 en 14 juni. Tickets voor een volledig arrangement kosten 69 euro en zijn vanaf nu verkrijgbaar.

Vorig jaar deden liefst 1500 mensen mee aan de Champagnewandeling, dat was het maximumaantal. Daarom voegt Toerisme De Panne een extra dag toe. De wandeling is acht kilometer lang en kronkelt door de natuur en de architecturale pareltjes die De Panne rijk is. Onderweg geniet je van vijf verschillende gerechten en uiteraard Champagne. Muzikale acts zorgen voor de nodige afwisseling. Vorig jaar was het evenement na één dag al uitverkocht. Surf dus snel naar www.champagnedepanne.be en reserveer jouw ticket. Volwassenen betalen 69 euro, alles inbegrepen. Ben je jonger dan 16 jaar dan komt dat op 35 euro. Info: 058 42 18 18.