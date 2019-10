Tegen 2022 veilig fietsen van De Panne tot in Veurne langs vernieuwde Pannestraat GUS

08 oktober 2019

17u16 5 De Panne Het fietspad langs de huidige Pannestraat tussen Veurne en De Panne ligt er erbarmelijk bij. Na zestien jaar is er een doorbraak in het dossier. Volgend najaar start de heraanleg en die duurt twee jaar.

De weg loopt over het grondgebied De Panne, Koksijde en Veurne. Veel jongeren gebruiken de Pannestraat om naar school te fietsen. Weldra zijn de lekke banden en het gedaver voorbij want de heraanleg staat gepland voor september volgend jaar. Er komt een rotonde bij de Slableedstraat en de Koksijdestraat in Veurne. Vanaf dat punt tot in De Panne zullen de fietspaden van 1,75 meter breed in beide richtingen van de autoweg zijn gescheiden door een graszone, sloot en bomenrij. Tussen de nieuwe rotonde en de spooroverweg in de richting van De Panne komt er een ventweg die ook als fietspad dient. Die weg, waar éénrichtingsverkeer naar De Panne zal gelden, is de enige toegangsweg naar de bedrijven. In die commerciële zone zijn ook oversteekplaatsen gepland. Voor de openbare verlichting wordt voor LED-lampen gekozen. De werken zullen 330 werkdagen, ofwel twee jaar, duren en verlopen in acht fasen. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Koksijde. Er komt een tijdelijke rotonde bij de Koksijde- en Sint-Idesbaldusstraat. De totale kostprijs van dat project is 8.530.000 euro. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt het grootste deel voor zijn rekening. De andere partners zijn IWVA, Aquafin en uiteraard De Panne, Koksijde en Veurne.