Supercamera in De Panne bewijst nut: politie haalt zodiac met elf opvarenden (onder wie jonge kinderen) uit zee Bart Boterman

13 juli 2020

18u56 10 De Panne In De Panne heeft de politie Westkust vrijdagavond rond 21 uur een zodiac met elf opvarenden onderschept, onder wie enkele jonge kinderen. Volgens hun verklaringen wilden ze gewoon van De Panne naar Oostende varen. “Levensgevaarlijk. Ongetwijfeld was deze tocht fataal afgelopen zonder ingrijpen”, zegt het parket van Veurne.

Volgens het parket werd het bootje opgemerkt dankzij het gloednieuwe camerasysteem van de politie Westkust, dat zicht biedt over de volledige kustlijn van De Panne. De politie vermoedde dat er mensensmokkelaars aan het werk waren en rukte meteen uit. Het bootje werd al onderschept nog voor het goed en wel op zee zat. De opvarenden bleken mensen met een migratieachtergrond die al tien jaar in Oostende staan ingeschreven. Een kind aan boord was amper anderhalf jaar oud.

“Alle elf werden meegenomen voor verhoor en verklaarden dat ze gewoonweg van De Panne naar Oostende wilden varen, zonder meer. Een soort plezieruitstap. Gezien het late uur en de aard van het rubberen bootje, met een lengte van amper vier meter en een motor van amper twintig pk, was deze tocht ongetwijfeld fataal afgelopen zonder het ingrijpen van de politie", aldus het parket. Allen mochten beschikken na verhoor. Toch zal er nog verder onderzoek gebeuren naar de redenen voor de late excursie.

Hoe dan ook bewees het nieuwe camerasysteem in De Panne, hoofdzakelijk om mensensmokkelactiviteiten op te sporen, voor de eerste keer echt zijn nut.