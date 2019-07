Strandredders De Panne blijven uitzonderlijk tot 20 uur op post:“Ongezien drukke dag aan zee” Mathias Mariën

25 juli 2019

18u36 0 De Panne Vanwege de volkstoeloop op het strand en de extreme hitte blijven de strandredders in De Panne tot 20 uur op post. Dat bevestigt burgemeester Bram Degrieck.

“Aan de hulpposten spreekt men van een ongezien drukke dag. Het zand is schroeiend heet en tegen 19 uur is het hoog water. We meten temperaturen van 40,5°C op het strand”, aldus de burgemeester. “Alles is onder controle maar het is afzien voor elkeen die momenteel aan het werk is. Mijn oproep is dan ook: zorg goed voor elkaar en kijk eens bij je spreekwoordelijke oudere buurvrouw of alles in orde is.”