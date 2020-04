Strandpasjes ook aan de Westkust? “Ik pleit voor een uniforme aanpak kustbreed” Gudrun Steen

17 april 2020

10u07 0 De Panne De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) heeft het idee gelanceerd om het strand deze zomer enkel open te stellen voor wie een De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) heeft het idee gelanceerd om het strand deze zomer enkel open te stellen voor wie een pasje heeft. “Als elke burgemeester zijn eigen regeltjes uitvindt, creëren we een opbod tussen de kustgemeenten. Laten we dat vooral vermijden”, reageert burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne.

“Deze middag is er een e-overleg tussen de kustburgemeesters”, zegt Degrieck. “Ik zal daar pleiten om eerst met elkaar te praten, pistes te onderzoeken en daarna een advies te formuleren aan de federale overheid. Mogelijks zijn we tijdens de grote vakantie nog in de federale fase. Dat zou betekenen dat de federale overheid zal bepalen wat kan en niet. De zomer is nog meer dan twee maanden van ons verwijderd. We hebben dus nog tijd genoeg om verstandig en gefundeerd scenario’s en pistes uit te denken. Er kan in die paar maanden ook nog veel veranderen. Een uniforme aanpak, kustbreed, is zeker nodig. We moeten voorkomen dat er een opbod komt tussen kustgemeenten waarbij elk schermt voor zijn eigen winkel. De gouverneur, Westtoer, de kustreddingsdienst IKWV en de politiediensten kunnen mee rond de overlegtafel.”

Zijn Nieuwpoortse collega Geert Vanden Broucke (CD&V) volgt Degrieck. “We mogen niet halsoverkop een beslissing nemen. Er moet éénzelfde lijn zijn voor alle kustgemeenten.”

