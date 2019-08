Exclusief voor abonnees Strandgangers verwonderen zich over natuurfenomeen op strand De Panne: zoetwaterbron borrelt aan de oppervlakte Bart Boterman

26 augustus 2019

14u45 12 De Panne Honderden zonnekloppers waren afgelopen weekend getuige van een opmerkelijk natuurfenomeen op het strand van De Panne. Ter hoogte van het Leopold I-monument bevindt zich een zoetwaterbron en dat water borrelt er constant op, om vervolgens in zee te stromen. “Hoe kan dit?”, vroegen verwonderde toeristen zich af. Wel, de zoetwaterbron bevindt zich er al sinds het ontstaan van de duinen, zo blijkt.

De zoetwaterbron of zogenoemde wel is enkel zichtbaar bij laag water. Het gaat om cirkelvormig gat met een diameter van anderhalve meter. De put is een halve meter diep en onoplettende wandelaars en aangetrokken kinderen kunnen zich al eens mispakken. “Ik zak er niet door, dus gevaarlijk is het niet. Kijk maar!”, getuigt Lotte Luyten (11) uit Balen. Ze was afgelopen weekend met haar familie op vakantie in De Panne. “Wel is het een beetje onstabiel door het water dat naar boven spuit. Het voelt veel kouder aan het zeewater. Hoe kan dit eigenlijk, zo'n waterbron op het strand?”, vraagt Lotte zich af.

