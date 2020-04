Strand van De Panne krijgt kleur door plaatsing strandcabines Gudrun Steen

14 april 2020

13u50 10 De Panne De gemeente De Panne heeft de uitbaters van strandcabines de toelating gegeven om vanaf vandaag hun rolcabines naar het strand te brengen. De witte particuliere cabines mogen nog niet geplaatst worden.

“Uiteraard moeten de cabiniers de coronamaatregelen respecteren bij de opbouw van hun rolcabines”, duidt schepen Wim Janssens (ACT!E). “Het is zeker niet de bedoeling dat die cabines ook al uitgebaat worden. Het duurt echter een paar weken vooraleer alle cabines netjes op hun plaats staan. Als we in de toekomst groen licht krijgen om mensen opnieuw toe te laten op ons strand dan kunnen de cabiniers veel sneller opstarten.”

Voor Elianne Bartholomeus is dat alvast een opsteker. Zij baat de cabines Maria uit. “Hopelijk kunnen we samen met de horeca en middenstand opstarten. We houden de moed erin maar uiteraard is dat een financiële aderlating. De seizoensstart hebben we gemist. Dat is de eerste keer sinds 1992, het jaar waarin ik de cabines overnam, dat ik mijn paasvakantie niet op het strand doorbreng. Gelukkig kon ik al mijn materiaal thuis stallen. Ik ben opgelucht dat we nu toch vroeger kunnen starten met de opbouw. Die klus duurt wat mij betreft een drietal weken.”