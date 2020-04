Strand De Panne krijgt na drie jaar nog eens extra zand opgespoten Gudrun Steen

21 april 2020

De Panne Woensdag starten op het strand van De Panne onderhoudswerken. Concreet laat het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) 150.000 kubieke meter zand opspuiten. Het is al drie jaar geleden dat er in De Panne nog eens zand is aangevoerd.

Begin dit jaar raasden er stormen over ons land en de gevolgen aan de kust zijn groot. MDK berekende dat er liefst 2,8 miljoen kubieke meter zand is verplaatst. Dat is genoeg om ongeveer 1.120 olympische zwembaden te vullen. Het zandverlies wordt nu gecompenseerd. In De Panne gaat het echter om onderhoudswerken. Die staan dus los van de voorjaarsstormen. De werfzone strekt zich uit van het Bortierplein tot het Canadezenplein. Het storten van het zand vindt plaats rond hoogwater. Ook tijdens het weekend en ’s nachts werkt de aannemer door. Het strand zal plaatselijk afgezet worden zodat het voor wandelaars veilig blijft. MDK laat het zand eerst opspuiten in het westelijke deel richting Frankrijk en daarna richting Koksijde. Het is al van 2017 geleden dat er nog zand is aangevoerd in die kustgemeente. De onderhoudswerken kosten drie miljoen euro. Tegen half mei zou het extra zand op het strand moeten liggen.