Sterrenrestaurant Le Fox opent pas op vrijdagmiddag 12 juni. “Veel zullen we niet veranderen.” Gudrun Steen

03 juni 2020

19u24 0 De Panne Exact 3 maanden nadat Stéphane Buyens zijn sterrenrestaurant Le Fox in De Panne moest sluiten gaan de deuren weer open. Vanaf vrijdagmiddag 12 juni kan je er tafelen op 2 sterren niveau.

“De reservaties kwamen al een paar dagen vlotjes binnen dus de telefoon staat nu niet abnormaal roodgloeiend”, reageert chef-kok Stéphane Buyens. “We moeten van 12 naar 8 tafels en kunnen ons salon behouden waar 6 tot 10 personen kunnen genieten van wat we culinair op het bord toveren. Plexischermen plaatsen we niet omdat we voldoende ruimte hebben om de tafels ver genoeg van elkaar te plaatsen. Voor de gasten zal er weinig veranderen behalve dan dat onze medewerkers een mondmasker zullen dragen. Voordien dienden we al op met handschoenen aan. Reserveren zijn onze klanten al gewoon dus ook op dat vlak zie ik weinig wijzigingen. Ons hotel openen we eveneens vanaf volgende week vrijdag. We stellen het aantal kamers open in functie van het aantal tafels in het restaurant. Onze tien vaste medewerkers blijven aan de slag. We behouden onze normale openingsuren. Het is niet omdat we drie maanden noodgedwongen moesten sluiten dat we nu plots zeven op zeven aan de slag moeten blijven. Het moet leefbaar blijven. Het verlies dat we hebben geleden door de coronamaatregelen zullen we niet kunnen ophalen maar het is goed beheersbaar gebleven. We hebben via takeaway meer dan 1000 couverts verzorgd. Die dienst zullen we aanhouden. Ik hoop dat alle mensen hun verstand zullen gebruiken want de vrees voor een tweede lockdown zit er toch wel in.”