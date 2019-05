Sterrenchef Stéphane Buyens niet verkozen in de kamer GUS

11u53 0 De Panne Sterrenchef Stéphane Buyens (Open VLD) van restaurant Le Fox in De Panne debuteerde voor de nationale politiek, maar had met 3496 voorkeurstemmen te weinig slagkracht om een zitje in de kamer te veroveren.

“Lokaal scoorden we met ACT!E in oktober vorig jaar zo goed dat we deel uitmaken van de meerderheid. Ik maakte toen mijn politieke debuut en schopte het meteen tot schepen”, reageert Stéphane. “Door die score vroegen liberale kopstukken Vincent Van Quickenborne en Bart Tommelein om op de lijst te staan. Ik deed dat vooral als steun voor de partij. Ik stond als achtste opvolger op de lijst, dan weet je dat je waarschijnlijk niet verkozen zal zijn. Een echte campagne heb ik niet gevoerd. Wat me tevreden maakt, is mijn goede score van ruim 700 voorkeurstemmen in het kanton Veurne. Daar behaalde ik de derde meeste stemmen van mijn partij. Het was voor mij een leerrijke ervaring en ik heb mijn netwerk kunnen uitbreiden. Persoonlijke missie geslaagd dus. Over de rechtse stem van het volk ben ik niet verrast. De democratie heeft gesproken, het is nu aan de politiek om ernaar te luisteren. Ik wil tot slot benadrukken dat politiek een hobby is die ik me veel overtuiging doe. Mijn hoofdberoep is en blijft chef-kok.”