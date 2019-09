Stap dit weekend in de teletijdmachine op domein Cabour GUS

26 september 2019

11u50 2 De Panne Voor het negende jaar op rij al vindt dit weekend de historische evocatie plaats op het domein Cabour. Het hospitaal Cabour en de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog staan centraal.

“We hebben binnen- en buitenlandse groepen die de geschiedenis zullen uitbeelden”, zegt coördinator Guido Mahieu. “Zo hebben we aandacht voor het hospitaal Cabour uit 1919 met een tent en originele ambulance waar gewonden de eerste zorgen krijgen. Daarnaast herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog met allerlei demonstraties zoals granaatwerpen en dril oefeningen. Een bijzondere groep die we in de kijker zetten zijn de SOE-agenten. SOE staat voor special operations executive. Die agenten kregen van de regering in Londen de opdracht om bezet Europa in vuur en vlam te zetten met sabotage en guerrilla gericht op de Duitse bezetter. Tot slot hebben we aandacht voor de media tijdens beide wereldoorlogen.” De dienst Cultuur en de Werkgroep Museum Cabour Wereldoorlog II & 2/4 Lansiers organiseren het themaweekend dat ook toegankelijk is voor gezinnen. Kinderen kunnen onder meer knutselen of een kraanvogel plooien in het kader van het project ‘Vouwen voor vrede’. De opbrengst van de eet- en drankstand gaat naar de lokale vereniging Cross to Romania. De toegang tot de historische evocatie is gratis. Zaterdag is het domein langs de Moeresteenweg open van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 17 uur.