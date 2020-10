Sssst, Samson en Bumba, nu moeten jullie slapen...: boek vanaf nu verblijf in Plopsa Hotel Gudrun Steen

08 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) De Panne Het Plopsa Hotel in De Panne opent op 24 oktober. Een overnachting in één van de 117 kamers boeken, kan vanaf vandaag.

De Plopsa Group telt af naar de opening van zijn eerste hotel. “We hebben zeven themaparken in België, Nederland, Duitsland en Polen die samen jaarlijks 3 miljoen bezoekers aantrekken”, zegt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. “Een hotel ontbrak nog. We groeien nu uit tot een tweedaagse bestemming. We passen de openingsuren van het pretpark aan, zodat de hotelgasten van een totale beleving kunnen genieten. Zit het weer wat tegen, dan zijn er nog steeds de Maya-indoorzone en het zwembad Plopsaqua.”

Samson- en FC De Kampioenenkamer

Vanaf 188 euro kan je in het hotel een standaardkamer voor vier personen boeken, vanaf 338 euro een standaard suite en vanaf 463 euro een themasuite tot zes gasten. De thema’s van de suitekamers zijn K3, Maya de Bij, Wickie de Viking, Bumba, Samson en Marie, Plop, Heidi, Piet Piraat, Mega Mindy, Ketnet Junior en FC De Kampioenen. In de kamerprijs zit ook de toegang tot de parking, een ontbijtbuffet, toegang tot Plopsaland, Mayaland Indoor en Plopsaqua en ook een avondmaal.

Naast de 11 luxe suitekamers zijn er 10 neutrale. De overige 96 standaardkamers zijn ingericht volgens het neutralere, maar stijlvolle theaterthema. Verder vind je in het hotel het restaurant Le Grand Buffet, twee bars, drie vergaderzalen en een ondergrondse parking. Blikvanger is de foyer met een grote plafondschildering van Maya de Bij en verscheidene Studio 100-figuren die op één van de vele balkons hebben post gevat.

Plopsa investeerde 25 miljoen euro in het hotel, waar 50 nieuwe medewerkers aan de slag kunnen. Reserveren kan via www.plopsahotel.be.