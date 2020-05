Snelweg volledig afgesloten in Adinkerke door ongeval met twee vrachtwagens: nog uren hinder Bart Boterman

11 mei 2020

18u19 6 De Panne Op de E40 in Adinkerke richting Brussel is maandag rond 17 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een vrachtwagen reed in op een truck voor zich. De snelweg is volledig afgesloten.

Het incident gebeurde tussen de grens met Frankrijk en de afrit Adinkerke, ter hoogte van kilometerpaal 7. De precieze aanleiding van het ongeval is voorlopig onduidelijk. Vast staat dat een Poolse vrachtwagenchauffeur inreed op de truck voor zich. Door de klap sloeg de cabine van de Poolse vrachtwagen volledig los en werd die weggeslingerd. De chauffeur bleef als bij wonder ongedeerd. De aangereden vrachtwagen is zwaar ingedeukt achteraan. De snelweg is volledig versperd.

Wellicht nog uren takelwerk

Politie, brandweer en takeldiensten zijn ter plaatse. Het verkeer wordt in het Noord-Franse Ghyvelde van de E40 geleid. Bestuurders die naar België willen, moeten via binnenwegen naar Adinkerke rijden. Vrachtwagens en auto’s die vast staan in de file zullen geduld moeten oefenen. Het takelen zal wellicht nog enkele uren in beslag nemen.