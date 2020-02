Snelweg richting Frankrijk volledig afgesloten na zwaar ongeval tussen tankwagen en vrachtwagen Siebe De Voogt & Bart Boterman

06 februari 2020

14u48 0 De Panne De E40 richting Frankrijk is momenteel volledig afgesloten door een zwaar ongeval net voor de grensovergang. Alle verkeer moet in Adinkerke de snelweg verlaten. Volgens de eerste berichten zou één bestuurder bij de crash lichtgewond zijn geraakt.

Het ongeval vond omstreeks 14 uur plaats. Een tankwagen en vrachtwagen botsten op elkaar tussen de afrit in Adinkerke en de Franse grens. Over de omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid. Op het moment van de crash stond op het Franse grondgebied wel een aanzienlijke file. Ter plaatse zou de ravage groot zijn. Eén bestuurder raakte volgens de eerste berichten lichtgewond. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, besloot de wegpolitie om de snelweg richting Calais volledig af te sluiten. Alle verkeer moet in Adinkerke afrijden en een omleiding volgen via de Dijk. Via lokale wegen kunnen zij vervolgens hun weg verderzetten.