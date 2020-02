Snelweg richting Frankrijk volledig afgesloten na zwaar ongeval met tankwagen en truck Siebe De Voogt & Bart Boterman

06 februari 2020

14u48 208 De Panne De E40 richting Frankrijk is momenteel volledig afgesloten door een zwaar ongeval tussen een truck en een tankwagen, net voor de grensovergang. Door de aanrijding brak de cabine van de tankwagen volledig los. Volgens de verkeerspolitie zou de chauffeur slechts lichtgewond uit de cabine zijn gekropen. Al het verkeer moet in Adinkerke de snelweg verlaten.

Het ongeval vond rond 14 uur plaats. Een lege tankwagen botste tegen een stilstaande vrachtwagen die in de file stond aan te schuiven. Die file was ontstaan door een ongeval voorbij de Franse grens. De cabine van de tankwagen brak volledig af door de botsing. De bestuurder liep als bij wonder slechts lichte verwondingen op en kon op eigen houtje uit het wrak kruipen, meldt de verkeerspolitie. De vrachtwagens versperren de snelweg.

Om de takeling vlot te laten gebeuren en het fileprobleem niet verder te doen uitbreiden, is de snelweg afgesloten in Adinkerke. Alle verkeer richting Frankrijk moet de omleidingsweg via de N39 volgen. Op de E40 stond wel nog steeds een lange file tussen de plaats van het ongeval en de afrit Adinkerke. Na een uur kon dat stilstaand verkeer het ongeval met mondjesmaat voorbij via één rijstrook. De snelweg zal vanaf Adinkerke wellicht nog uren afgesloten zijn om de vrachtwagens te takelen.