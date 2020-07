Slagersmes en omgebouwde houder in beslag genomen tijdens controle Bart Boterman

01 juli 2020

De politie Westkust nam dinsdagavond rond 22 uur een slagersmes en een daarvoor omgebouwde houder van een veiligheidshamer in beslag tijdens een controle van een voertuig in Adinkerke.

De politie vond een voertuig met Franse nummerplaat die in de Kromfortstraat in Adinkerke aan de afrit van de autosnelweg, verdacht en ging over tot een fouillering. De Fransman mocht na de inbeslagname uiteindelijk beschikken, met een proces-verbaal voor verboden wapendracht. Wat zijn plannen waren, is niet duidelijk.