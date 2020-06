Sinds corona stijgt de vraag naar voedselpakketten, maar gelukkig springen grote en kleine spelers in de bres Gudrun Steen

02 juni 2020

18u28 0 De Panne Voedselbedeling Cicero De Panne merkt dat steeds meer mensen een voedselpakket aanvragen sinds de coronacrisis uitbrak. Wekelijks vragen 60 gezinnen hulp via Cicero.

Het gemeentebestuur startte een paar maanden geleden de voedselbedeling Cicero op in een deel van de gebouwen van drukkerij Artypo. Elke dinsdagnamiddag en donderdagvoormiddag kunnen mensen daar hun gratis voedselpakket afleveren.

“Voor de coronacrisis waren er dat wekelijks om en bij de 45 gezinnen”, schetst schepen Sociale Zaken Michèle Vandermeeren (ACT!E). “Momenteel komen elke week 60 gezinnen langs. De gezellige babbel is helaas weggevallen door de strenge maatregelen en wie recht heeft op een pakket mag enkel op afspraak langskomen. Een aanvraag dien je in bij het OCMW. Momenteel staat de teller op 328 rechthebbenden. Acht vrijwilligers staan in voor de werking van de voedselbedeling.”

Meli, Plopsaland...

Gelukkig stijgt ook het aantal bedrijven dat doneert. Honingproducent Meli, het pretpark Plopsaland en de vereniging Mama’s voor Kinderen die hygiëneproducten geeft, zijn de nieuwe partners. Daarnaast zijn de voedselbank Kuurne en Okay, Delhaize in Adinkerke en Carrefour in De Panne bedrijven waarmee Cicero samenwerkt. Netzak Veurne speelt eveneens een rol.

De Panne is ook tevreden dat veel lokale handelaars de jongste weken de weg naar de bedeling vonden.