Sidney en Els openen vernieuwd restaurant Imperial met mooie kinderhoek GUS

12 juni 2019

11u11 0 De Panne De opknapwerken in restaurant Imperial bij het Leopold I-monument in De Panne zijn achter de rug. Sidney Voet en Els Holvoet verwelkomen iedereen in de vernieuwde zaak van hun (schoon)ouders. Blikvanger is de kinderhoek.

Eddy Voet en Myriam Ryckman gingen op 1 mei op pensioen. Liefst 33 jaar runden ze restaurant Imperial met heel veel passie. Dat vuur hebben ze doorgegeven aan hun zoon Sidney en zijn vrouw Els. “We hebben de zaak een hedendaagse look gegeven”, zegt Sidney. “Met de brigade die ook actief was bij mijn ouders, zullen we het succesverhaal verder schrijven. De klassiekers van toen, zoals de menu’s en de kreeft, blijven op de kaart staan. Wij introduceren wel het concept van foodsharing.” En Els pikt in: “In Sint-Idesbald run ik de babyspeciaalzaak Bēbis. De inrichting van de kinderhoek in Imperial was dan ook een kolfje naar mijn hand. De ruimte waar je vroeger kon genieten van een glas whisky of een sigaar doet nu dienst als een leuke speelruimte. De Brugse artiest Wietse kleedde de muren kleurrijk aan met een jungle- en zeedecor. Er is een keuken en werkbank maar ook een televisie en Playstation. Omdat we merken dat de kinderen niet uit de ruimte zijn weg te krijgen, plaatsten we er een grote tafel waar ze lekker kunnen smullen van de gerechten die we hen serveren.” Sidney blijft naast het restaurant zijn bedrijf Flanders Eventmaker runnen en Els haar babyspeciaalzaak. De officiële opening van Imperial is na de zomer gepland.