Shoppen in De Panne is nog nooit zo poëtisch geweest GUS

04 februari 2020

14u22 0 De Panne Tot het einde van de maand loont een bezoek aan het commerciële centrum van De Panne nog meer de moeite. Twintig mensen die een band hebben met de gemeente schreven over De Panne een gedicht dat te lezen valt in verschillende etalages.

De poëzieroute is een initiatief van de diensten Cultuur en Lokale Economie. Een wedstrijd is er niet aan verbonden. De gemeente wil het shoppen een cultureel tintje geven en klopte aan bij twintig mensen die in De Panne wonen, er een tweede verblijf hebben of er werken. Dat zijn Linde Calcoen, Angeline Vanloo, Katrien Braem, Eddy Parmentier, Bruno Verriest, Irina Maernhoudt, Karine Veranneman, Ward Verbeke, Frank Kloeck, Silke Loridan, Ward De Brabandere, Natasha Gesquiere, Astrid Haerens, Mieke Degryse, Lander Calcoen, Frauke Dehennin, Marc Sobry, Rose-Marie Demeyer, Martine Gouhie en Jade Calcoen. Ze beschrijven hun liefde voor De Panne op dichterlijke wijze. Het resultaat is te zien in etalages van handelszaken in de Zeelaan, langs de Koninklijke Baan, Leopold I Esplanade, Duinkerkelaan, A. Dumontlaan, Zeedijk, Walckierstraat, Nieuwpoortlaan, Zeelaan, Markt en Kasteelstraat. Bij de toeristische dienst en de bibliotheek kan je de wandelkaart met de deelnemers afhalen.

Frauke schrijft

De Panne

Ik droom me op je duin

Haren in de wind

Voeten in het zand

Gestolen momenten op het strand

Het ruisen van de zee

Tot ver voorbij het strand

Eb en vloed

Hoe iemand van de zee

Uiteindelijk altijd terugkeren moet

Ik had nooit durven dromen

Hier aan zee zo thuis te kunnen komen

Dat ik vroeger niet kon verstaan

Hoe vrienden de lokroep van de zee niet konden weerstaan

En dat de stad, vol mensen, en geluiden, en gebouwen

Het hoogste goed was

Hier zo

Tot rust te komen

Voeten in de aarde

Voeten in het zand

Een lach op mijn lippen

Als ik aan je denk

Een hand in mijn hand

Kinderen van het strand

Frauke Dehennin